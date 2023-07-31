Минздрав РТ ответил на жалобу о недостатке небулайзеров в казанской детской больнице №7

Сегодня в соцсетях распространилась жалоба матери пациентки седьмой городской больницы Казани. В своем сообщении женщина жалуется на то, что в клинике старые нерабочие небулайзеры, которых, к тому же, нет в необходимом количестве.

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Небулайзер – это аппарат, который преобразует лекарственный раствор в аэрозоль с мельчайшими частицами. Они проникают в дыхательные пути и помогают в лечении респираторных заболеваний.

«Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ объяснили, что в отделении пульмонологии Детской казанской клинической больницы №7 в наличии имеется семь небулайзеров.

«На медицинском посту, указанном в обращении, используются три небулайзера, срок службы которых соответствует действующим нормативам», – отметили в министерстве.

Сегодня в клинике заменили небулайзеры на новые.

Кроме того, в пресс-службе Минздрава РТ подчеркнули, что на складе больницы имеется достаточное количество ингаляторов для плановой замены.

«Используется техника известного производителя, которая зарекомендовала себя как качественная и надежная. Кроме того, для данных небулайзеров закуплены все необходимые расходные аксессуары – это стаканчики, трубки, маски, фильтры в достаточном количестве», – заметили в Минздраве РТ.