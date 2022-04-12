Минздрав РТ организовал проверку после гибели младенца в Челнах

Министерство здравоохранения Татарстана организовало проверку после истории с гибелью новорожденного в Камском детском медицинском центре Набережных Челнов.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что у жительницы Челнов умер новорожденный ребенок. По словам самой матери, трагедия произошла из-за того, что врачи не сделали ей кесарево сечение.

Ситуацию «Татар-информу» прокомментировали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«КДМЦ приносит глубочайшие соболезнования семье и сообщает следующее: проведен всесторонний врачебный разбор младенческой смертности с участием профессора кафедры акушерства и гинекологии КГМУ», – отметили в ведомстве.

В Минздраве республики добавили, что вся подробная информация о случившемся передана напрямую родителям, потому что она содержит врачебную тайну.

«Данный вопрос находится на особом контроле», – заключили в пресс-службе Минздрава Татарстана.