Минздрав РТ опроверг отказ скорой ехать к мальчику, которого в голову укусил пес

В социальных сетях Татарстана появилась информация о том, что в Ютазинском районе республики пятилетнего ребенка серьезно укусил домашний пес в голову. Авторы утверждают, что скорая якобы отказалась ехать на вызов, поскольку не нашла адрес пострадавших.

В Министерстве здравоохранения РТ «Татар-информу» сообщили, что по этой истории была проведена тщательная и серьезная проверка.

Как выяснилось, сообщений от родных мальчика по ГЛОНАСС и номеру 112 не поступало. Они звонили на номер 103, после чего – через две минуты – к ним выехала скорая помощь Уруссинской ЦРБ.

«Как только они 103 набрали, сразу информация до нас дошла. Село от нас находится в 20 километрах. Медики выехали тут же, ребенка успокоили, оказали помощь», – рассказала «Татар-информу» главный врач Уруссинской ЦРБ Светлана Шакирова.

Карета скорой доехала до ребенка за 17 минут. В течение 20 минут медики оказывали помощь ребенку и маме на месте, еще столько же ехали назад до больницы. Мальчик поступил в приемное отделение ЦРБ.

Как оказалось, мама с мальчиком приехали в гости из Альметьевска и решили покормить дворовую собаку хозяев. Пес обоих покусал.

Медики оценили состояние ребенка, как удовлетворительное. Оказали всю необходимую помощь, положили в хирургическое отделение. Маме обработали раны. Обоим ввели антирабическую вакцину против бешенства. Как положено в таких случаях, медики сообщили об инциденте в полицию.

В Минздраве РТ рассказали, что в час ночи родственница женщины необоснованно забрала из отделения и ее, и ребенка, тем самым подвергнув риску здоровье мальчика. Мама малыша подписала официальный отказ от дальнейшего лечения, несмотря на то, что ей объясняли необходимость нахождения под наблюдением врачей. Претензий к медицинскому персоналу, исходя из подписанных пациенткой документов, она не имеет.

Этот инцидент и состояние здоровья мальчика находится на контроле у министра здравоохранения республики Марата Садыкова.