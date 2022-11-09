Минздрав РТ опроверг информацию Собчак о плачевном состоянии больницы №5 Челнов

В одном из телеграм-каналов, который принадлежит команде Ксении Собчак, появился пост о якобы плохом состоянии городской больницы №5 в Набережных Челнах.

По словам авторов канала, в клинике 38 лет не проводился капитальный ремонт. Акцентировано внимание на состоянии туалета, пола, и приклеенном выключателе.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Татарстана ответило «Татар-информу», что в здании стационара ремонт проводится ежегодно, а пациенты обеспечены всем необходимым.

«На данный момент в приемном покое открыты два санузла, один из них – для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ремонт проведен в 2021 году», – отметили в пресс-службе ведомства.

Фотографии отремонтированных санузлов Минздрав РТ предоставил в распоряжение агентства. В настоящее время в больнице №5 ремонтируют палаты.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Надежда Крупинина поступила в челнинскую клинику 7 ноября. Она подчеркнула, что отношение медперсонала к пациентам очень хорошее, а сама клиника в нормальном состоянии.

«Состояние больницы мне нравится. Чисто. Лечение идет хорошо. Очень внимательно врачи относятся к нам, пациентам. Спасибо большое за то, что есть такие специалисты», – рассказала пациентка.