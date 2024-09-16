Минздрав РТ опроверг, что причиной тугоухости у ребенка могла стать вакцина

Сегодня эксперты Министерства здравоохранения Татарстана опровергли информацию о том, что после вакцинации у ребенка может развиться тугоухость.

Накануне в СМИ со ссылкой на Следственный комитет РТ появились новости о том, что в Лениногорске после проведения плановой вакцинации у годовалого ребенка диагностировали частичную потерю слуха.

Сегодня в «Татар-информе» ведущие медики Татарстана ответили на вопросы о вакцинации и ее возможных последствиях. Специалисты подчеркнули, несмотря на то, что проблемы со слухом обнаружились уже после вакцинации, они не вызваны ею.

«В инструкции по применению вакцин не значатся „снижение слуха” или другое влияние на слух. Кроме того, можем посмотреть обзор литературы. В июле 2016 года выходила зарубежная статья „Внезапная нейросенсорная тугоухость после иммунизации”. В ней было проанализировано 20 млн случаев введения вакцин и ни одного случая развития нейросенсорной тугоухости после вакцинации зарегистрировано не было», – отметил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Главный педиатр Минздрава РТ Светлана Сенек отметила, что перед проведением вакцинации врач-педиатр обязан оценить общее состояние здоровья и готовность ребенка к процедуре. Без предварительной оценки вакцину нельзя использовать.

«На моей практике таких наблюдений, чтобы прививка спровоцировала развитие нейросенсорной тугоухости, не было. Обязательно нужно будет исключить генетическую тугоухость, и мы просим, чтобы был осмотр генетика», – заметила заведующая отделением сурдологии и слухопротезирования ДРКБ Марина Емельянова.

Медики однозначно заявили, что после введения комбинированной вакцины Пентаксим от дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции возникновение подобных осложнений невозможно.

В деле предстоит разобраться следственному комитету. Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».