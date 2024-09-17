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Минздрав РТ: «Онкоскрининги в частных клиниках не заменят диспансеризацию»
Онкологические скрининговые исследования можно пройти только во время диспансеризации в медицинских учреждениях. Самостоятельно, сдав анализы в частных центрах, этого сделать нельзя. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Всемирному дню безопасности пациентов, рассказала главный внештатный специалист Минздрава Татарстана, проректор, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева.
«Хотелось бы подчеркнуть, что профилактические мероприятия для пациентов – это диспансеризация, которую мы проходим ежегодно. Онкоскриниги пациент может пройти только по диспансеризации в медицинском учреждении, он не может их пройти самостоятельно, сдав анализы в частных центрах. Комплексное прохождение онкоскринингов - это онкологическая безопасность пациентов и раннее выявление онкологических заболеваний», – рассказала Диана Абдулганиева.
Эксперт также отметила, что диспансеризация позволяет выявить заболевания сердечно-сосудистых систем, предиабет и диабет.
«В частных лабораториях и частных клиниках можно сдать абсолютно любые анализы, пройти любое обследование, но есть календарь диспансеризации, который зависит от возраста человека. Набор обследований зависит от пола и возраста. Этот набор услуг, которым мы обеспечиваем пациентов, зафиксирован государственным здравоохранением. Это можно сделать платно и в частной клинике, но многие наши анализы проводят в онкодиспансере. Там лаборанты специально обучены выявлять онкологические клетки», – отметила главный внештатный специалист Минздрава Татарстана.
После прохождения диспансеризации врачи предлагают пациентам с обнаруженными заболеваниями дополнительные консультации, отметила специалист.
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