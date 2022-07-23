Минздрав РТ оценил опасность штамма «Кентавр» для детей

Новый штамм коронавируса «Кентавр» на 16% заразнее своего предшественника, омикрона. Поэтому специалисты ожидают, что он будет поражать и детей, рассказала в интервью «Татарстан 24» главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева.

«Есть такая закономерность: чем более заразен штамм, а „Кентавр“ будет заразнее на 16%, чем омикрон, тем тяжелее течение заболевания. Мы ожидаем, что „Кентавр“ будет поражать и детскую популяцию, но надеемся, что он будет протекать у людей, имеющих иммунную подушку, в легкой форме, но у части пациентов в среднетяжелой», — объяснила она.

Абдулганиева добавила, что штамм может быть опасен и для тех, кто переболел омикроном, так как выработавшихся антител будет недостаточно для борьбы с новой дозой вируса.