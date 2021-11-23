Минздрав РТ объяснил причины давки в очереди из мигрантов в казанской поликлинике
В социальных сетях появилось видео, как в 18-й поликлинике Казани возникла давка в очереди, состоявшей из мигрантов.
В пресс-службе Минздрава Татарстана по просьбе ИА «Татар-информ» объяснили, что видео снято сегодня утром, а столпотворение было вызвано одномоментным обращением большого количества пациентов.
«Администрация поликлиники привлекла дополнительный персонал, ситуацию уладили своими силами», — добавили в пресс-службе ведомства.
Сейчас в поликлинике №18 проблему с большим потоком пациентов решили, очередей там нет.
Собственный источник ИА «Татар-информ» сообщил, что мигранты стояли в очереди на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.
Напомним, что трудовых мигрантов в России прививают платно вакциной «Спутник Лайт».