Минздрав РТ объяснил ложные уведомления о посещении врача у жителей Арска

Недавно в социальных сетях появились сообщения о том, что пациенты Арской центральной районной больницы получают уведомления о медицинских мероприятиях и диагнозах, которых на самом деле не было. В пресс-службе Минздрава Татарстана «Татар-информу» объяснили произошедшую ситуацию.

«Арская центральная районная больница является крупным многопрофильным учреждением здравоохранения. Во время профессиональной деятельности проводится большое количество профилактических мероприятий. В данном случае, возможно, произошел технический сбой в программе или ошибка при вводе данных пациентов. Чтобы подробнее разобраться необходимы данные пациентов», – рассказали агентству.

В медицинском учреждении проводится служебное расследование, отметили в ведомстве.