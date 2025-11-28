news_header_top
Общество 28 ноября 2025 14:53

Минздрав РТ объяснил ложные уведомления о посещении врача у жителей Арска

Недавно в социальных сетях появились сообщения о том, что пациенты Арской центральной районной больницы получают уведомления о медицинских мероприятиях и диагнозах, которых на самом деле не было. В пресс-службе Минздрава Татарстана «Татар-информу» объяснили произошедшую ситуацию.

«Арская центральная районная больница является крупным многопрофильным учреждением здравоохранения. Во время профессиональной деятельности проводится большое количество профилактических мероприятий. В данном случае, возможно, произошел технический сбой в программе или ошибка при вводе данных пациентов. Чтобы подробнее разобраться необходимы данные пациентов», – рассказали агентству.

В медицинском учреждении проводится служебное расследование, отметили в ведомстве.

#Арск #црб #сбой в работе #минздрав рт #Здоровье #медицина
