Минздрав РТ объяснил, каким образом на улице в Казани оказались рецепты пациентов

Фото: «Татар-информ»

Сегодня утром в соцсетях распространилась информация о том, что на улицах Казани разбросаны рецепты, выданные в Городской поликлинике №18. На фотографиях и видеозаписях, которые опубликовали в сети, были видны документы с личными данными казанцев.

Министерство здравоохранения Татарстана объяснило «Татар-информу» потерю рецептов с личными данными пациентов на улицах столицы республики.

«Рецепты были обслужены в 2019 году в аптечном пункте №295 ГУП „Таттехмедфарм”. 28 января 2022 их передали в архив предприятия по истечению срока хранения. 2 июля 2025 года по договору, заключенному аптечным унитарным предприятием со специализированной компанией, архивные документы по истечению пяти лет были переданы ей для уничтожения. Данная компания специализируется на перевозке и уничтожении архивных документов. Она работает уже много лет», – рассказали агентству в пресс-службе Минздрава РТ.

В ведомстве добавили, что на данный момент проводится служебное расследование по инциденту.