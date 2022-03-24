Минздрав РТ: Ни одна зарубежная фармкомпания не заявила об уходе с российского рынка

Фармацевтические компании из-за рубежа не уходят с российского рынка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» напомнила заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

«Ни одна из зарубежных лекарственных компаний не заявила о том, что уходит с рынка России из-за санкций», – отметила спикер.

К тому же некоторые зарубежные фармкомпании заявили о том, что не будут сокращать импорт своей продукции в Россию.