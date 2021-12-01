Минздрав РТ назвал срок действия QR-кода о вакцинации первым компонентом

Срок действия QR-кода о вакцинации первым компонентом составляет 24 дня. Об этом во время прямого эфира с оперштабом РТ по борьбе с Covid-19 рассказал замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Этот срок включает в себя время до прохождения вакцинации вторым компонентом – 21 день. Помимо этого, даются еще три дня для того, чтобы сертификат о вакцинации пришел на портал Госуслуг», – уточнил Жаворонков.

Он отметил, что данным QR-кодом можно воспользоваться только для проезда в общественном транспорте. С ним посещать общественные места нельзя.