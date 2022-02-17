Минздрав РТ назвал причину снижения коллективного иммунитета в республике

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов во время прямого эфира Оперштаба по борьбе с Covid-19 в Татарстане рассказал, что стало причиной снижения коллективного иммунитета в республике.

«Коллективный иммунитет — это достаточно гибкий показатель, который зависит от количества переболевших, числа вакцинированных двумя компонентами и от срока, который прошел от введения второго компонента», — отметил спикер.

По его словам, шесть месяцев назад порядка 747 тысяч татарстанцев привились двумя дозами вакцины от коронавируса. Однако на сегодняшний день ревакцинацию прошли только около 200 тысяч человек из этого числа.

Лопушов подчеркнул, что таким образом около полумиллиона граждан «выпали» из коллективного иммунитета.