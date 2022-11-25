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Ру Тат
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Здоровье
25 ноября 2022  10:04
Эвелина Киселёва

Минздрав РТ: назальное введение «Спутника V» доказало свою эффективность

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Научно доказана эффективность введения вакцины против Covid-19 интраназально. Об этом в прямом эфире рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«На сегодня уже проведено многоцентровое слепое клиническое исследование, которое доказало, что назальная форма введения вакцины также обеспечивает иммунный ответ для формирования иммунитета против новой коронавирусной инфекции», – отметил он.

Замминистра подчеркнул, что в Татарстане достаточное количество доз «Спутника V» и атомайзеров – насадок на шприц, с помощью которых препарат вводят в носоглотку. 

Альмир Абашев добавил, что эта технология очень удобна, ведь для такого способа введения препарата не нужны специально оборудованные привычные кабинеты.

#коронавирус #вакцинация
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