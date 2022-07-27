Минздрав РТ напомнил, что в медучреждениях по-прежнему рекомендуется носить маски

Посетителям и пациентам медицинских организаций по-прежнему рекомендовано носить маски, об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

В министерстве напомнили, что обязательное ношение масок касается только медецинского персонала. Причем, эта мера профилактики сохранялась даже тогда, когда в Татарстане были отменены некоторые ковидные ограничения. Пожелание для посетителей медицинских учреждений носить маски и тогда, и сейчас, было озвучено в качестве рекомендации.

«Медицинские организации – это особая категория риска, здесь стоит помнить не только о коронавирусе. Мир вирусов многолик, поэтому масочный режим в медицинских учреждениях практически не был снят, был приостановлен масочный режим в местах массового пребывания людей. Законодательных требований по ношению обычным населением масок при посещении медицинских организаций нет, но я бы рекомендовал соблюдать масочный режим, потому что туда приходят и больные люди», – рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.