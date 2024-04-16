Минздрав РТ начал проверку после смерти 11-месячного ребенка в КДМЦ Челнов

Как стало известно «Татар-информу» в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах скончался 11-месячный ребенок. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ нам сообщили, что по данному случаю ведомством проводится проверка.