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Происшествия 16 апреля 2024 20:58

Минздрав РТ начал проверку после смерти 11-месячного ребенка в КДМЦ Челнов

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Минздрав РТ начал проверку после смерти 11-месячного ребенка в КДМЦ Челнов

Как стало известно «Татар-информу» в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах скончался 11-месячный ребенок. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ нам сообщили, что по данному случаю ведомством проводится проверка.

#проверка
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