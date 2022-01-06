Минздрав РТ: Лишь треть из подлежащих повторной вакцинации прошли ее

Татарстанцы неактивно идут на повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Повторную вакцинацию прошли 138 274 человека – это всего лишь 30% от подлежащих», – отметил спикер.

Эпидемиолог подчеркнул, что спад заболеваемости – это самое благоприятное время для вакцинации. Однако татарстанцы не воспользовались этой возможностью: с 30 декабря прирост составил лишь 3132 жителя.

Всего в РТ привили почти 2,3 млн жителей, 1,8 млн получили уже второй компонент.

«В настоящие время пункты вакцинации возобновляют свою работу по всей республике. Вакцины есть в достаточном количестве – все, которые зарегистрированы, есть», – отметил он.

Детская вакцина «Спутник М» в Татарстане пока не получена, ее поступления ждут после праздников.

«Всех жителей республики я призываю задуматься о своем здоровье в новом году и пройти либо вакцинацию, либо те, у которых подходит срок повторной вакцинации – а это шесть месяцев с момента второй прививки и шесть месяцев после выздоровления [, – ревакцинацию]. Несмотря на то что сертификат действует год, не нужно ждать целый год. Ревакцинация должна пройти через шесть месяцев после второй вакцинации. Об этом нужно задуматься. Коронавирус не смотрит на срок годности сертификата», – заключил врач.