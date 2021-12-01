Минздрав РТ: кормление грудью – не является медотводом от вакцинации от Covid-19

Кормление грудью не является противопоказанием к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом во время прямого эфира с оперштабом РТ по борьбе с Covid-19 заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«В число противопоказаний к вакцинации могут попасть обострения хронических заболеваний, онкология на этапе лечения, аллергия», – уточнил Жаворонков.

Он отметил, что каждый случай индивидуален – решение о том, есть ли у человека противопоказания к вацкинации от Covid-19 или нет, принимает врачебная комиссия в поликлинике. Только после этого терапевт может выдать справку о медотводе. Срок ее действия также устанавливается врачебной комиссией.