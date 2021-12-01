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Здоровье
1 декабря 2021  13:36
Елена Саляхова

Минздрав РТ: иностранцы не смогут получать QR-коды, даже временные

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Иностранцы не смогут получать сертификаты о вакцинации от коронавируса, в том числе и временные. Об этом во время прямого эфира с Оперштабом РТ по борьбе с Covid-19 заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Он добавил, что иностранные граждане, въезжающие в Россию должны позаботиться о своем здоровье заблаговременно.

«Это вопрос о собственном здоровье. Когда мы едем в другую страну, мы же отвечаем за свое здоровье. С коронавирусом можно столкнуться где угодно, в том числе в самолетах и поездах», – отметил Жаворонков.

#иностранцы #qr-код #коронавирус
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