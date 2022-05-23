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Ру Тат
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Здоровье
23 мая 2022  16:45
Алина Файзрахманова

Минздрав РТ: «Говорить о возникновении пандемии из-за оспы обезьян пока преждевременно»

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Предугадать, сможет ли оспа обезьян спровоцировать новую пандемию, пока невозможно, считает заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Об этом он заявил на пресс-конференции в «Татар-информе». 

«Когда ковид начинался, мы тоже не предполагали в самом дебюте, что это выльется в такую пандемию. Поэтому говорить сегодня на основании тех данных, которые мы получаем из европейских стран, из стран Африки и других стран мира, о тенденции, которая обязательно результируется в тот или иной путь развития инфекции, мы сейчас не можем», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что на данном этапе медики внимательно изучают опыт иностранных коллег, наблюдают за методиками лечения и собирают информацию. Спикер заверил, что как только появится определенное понимание ситуации, минздрав сразу же об этом сообщит.

 

#коронавирус #оспа обезьян #пандемия
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