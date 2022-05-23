Минздрав РТ: «Говорить о возникновении пандемии из-за оспы обезьян пока преждевременно»

Предугадать, сможет ли оспа обезьян спровоцировать новую пандемию, пока невозможно, считает заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Об этом он заявил на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Когда ковид начинался, мы тоже не предполагали в самом дебюте, что это выльется в такую пандемию. Поэтому говорить сегодня на основании тех данных, которые мы получаем из европейских стран, из стран Африки и других стран мира, о тенденции, которая обязательно результируется в тот или иной путь развития инфекции, мы сейчас не можем», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что на данном этапе медики внимательно изучают опыт иностранных коллег, наблюдают за методиками лечения и собирают информацию. Спикер заверил, что как только появится определенное понимание ситуации, минздрав сразу же об этом сообщит.