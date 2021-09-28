Минздрав РТ: 70% пожилых татарстанцев не прошли вакцинацию от Covid-19

В настоящее время вакцинацию от коронавирусной инфекции не прошли 70% пожилых татарстанцев. На этой проблеме заострил внимание на брифинге в Доме Правительства РТ первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Нас настораживает процент вакцинированных людей старше 60 лет. Более 250 тыс. человек на сегодняшний день вошли в процесс вакцинации и более 136 тыс. закончили. В процессе вакцинации находятся около 120 тыс. человек. Это период, необходимый для полного завершения вакцинирования путем введения второго компонента вакцины. Это всего лишь 23,2% от всех людей, подлежащих вакцинации. Порядка 70% пожилого населения у нас не привито. На это стоит обратить пристальное внимание», — сказал он.

Сегодня каждый четвертый житель Татарстана относится к категории пожилых людей. Число представителей старшего поколения увеличивается с каждым годом. Если в 2017 году в республике проживало 170 человек, которые перешагнули столетний рубеж, то сегодня их 189, что на 11% больше. По прогнозу Минтруда РТ, к 2030 году из 923 тыс. граждан старшего трудоспособного возраста, проживающих в регионе, 87% придется на возраст «65 плюс».