Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом

Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Отмечается, что в инструкцию к препарату внесены соответствующие изменения. По словам Гинцбурга, регистрация «Спутника V» дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлен.

При этом академик РАН уточнил, что исследования «Спутника V» с участием подростков планируется завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.