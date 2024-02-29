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Общество 29 февраля 2024 09:00

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом

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Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Отмечается, что в инструкцию к препарату внесены соответствующие изменения. По словам Гинцбурга, регистрация «Спутника V» дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлен.

При этом академик РАН уточнил, что исследования «Спутника V» с участием подростков планируется завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.

#здравоохранение #спутник #коронавирус
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