Минздрав России зарегистрировал новый препарат от Covid-19 «Скайвира». Лекарство на основе нирматрелвира и ритонавира разработала фармкомпания «Промомед», сообщает ТАСС.

Главный внештатный инфекционист федерального министерства Владимир Чуланов сказал, что клинические исследования препарата показали выраженное противовирусное действие, «снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления».

По его словам, «Скайвира» может быть использована при амбулаторном лечении легкого или среднетяжелого Covid-19 у взрослых.