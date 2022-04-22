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Здоровье
22 апреля 2022  03:01

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от Covid-19 «Скайвира»

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Минздрав России зарегистрировал новый препарат от Covid-19 «Скайвира». Лекарство на основе нирматрелвира и ритонавира разработала фармкомпания «Промомед», сообщает ТАСС. 

Главный внештатный инфекционист федерального министерства Владимир Чуланов сказал, что клинические исследования препарата показали выраженное противовирусное действие, «снижение риска прогрессирования заболевания в более тяжелые формы и ускорение выздоровления». 

По его словам, «Скайвира» может быть использована при амбулаторном лечении легкого или среднетяжелого Covid-19 у взрослых.

#коронавирус
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