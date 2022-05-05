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Здоровье
5 мая 2022  20:32

Минздрав России зарегистрировал еще одно лекарство против Covid-19 — «Миробивир»

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Минздрав России выдал регистрационное удостоверение лекарству от коронавируса «Миробивир», разработанному компанией «Фармасинтез». Об этом сообщает ТАСС.

Препарат основывается на комбинации нирматрелвира и ритонавира и выпускается в виде таблеток с пленочной оболочкой. 

В инструкции говорится, что «Миробивир» предназначается для лечения легкой или средней формы Covid-19 у взрослых, в том числе при случаях с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелой формы.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал еще одно лекарство от коронавируса на основе молнупиравира.

#коронавирус
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