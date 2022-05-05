Минздрав России зарегистрировал еще одно лекарство против Covid-19 — «Миробивир»

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение лекарству от коронавируса «Миробивир», разработанному компанией «Фармасинтез». Об этом сообщает ТАСС.

Препарат основывается на комбинации нирматрелвира и ритонавира и выпускается в виде таблеток с пленочной оболочкой.

В инструкции говорится, что «Миробивир» предназначается для лечения легкой или средней формы Covid-19 у взрослых, в том числе при случаях с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелой формы.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал еще одно лекарство от коронавируса на основе молнупиравира.