Минздрав России в тринадцатый раз обновил методические рекомендации по Covid-19

Министерство здравоохранения России обновило Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению Covid-19.

«13-я версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», — сообщается на сайте ведомства.

Были обновлены разделы, связанные с лекарственной терапией: уточнены возможности использования моноклональных антител при лечении коронавируса. Также разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в схемах лечения.

Так, в новой версии рекомендаций представлены сведения о новых высокоэффективных противовирусных препаратах — моноклональных антителах. Говорится, что медики могут использовать их для пациентов с факторами риска тяжелого течения, что позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе.

Кроме того, были усовершенствованы схемы лекарственной терапии при амбулаторном лечении — это поможет в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.