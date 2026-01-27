news_header_top
Общество 27 января 2026 08:27

Минздрав России утвердил стандарт диагностики и лечения гриппа

Минздрав РФ утвердил новый порядок диагностики и лечения гриппа для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

Стандартный курс терапии будет занимать в среднем девять дней, а для постановки диагноза больному потребуется консультация семи специалистов: акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта. Кроме того, стандарт предусматривает 27 различных лабораторных тестов. Среди них — анализы на маркеры, образующиеся при воспалениях и бактериальных инфекциях, микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, а также ПЦР-тесты для выявления целого ряда вирусов, рентген и другие.

Пациентам, лечащимся в стационаре должно быть обеспечено круглосуточное наблюдение врача-реаниматолога, а также ежедневные осмотры инфекциониста и терапевта. В стандарт медпомощи вошли более 25 препаратов с указанием доз, а также рекомендации по специальному питанию на время болезни.

#грипп #минздрав рф
