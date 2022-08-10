Минздрав России продлил сроки годности вакцины «Спутник V»

Сроки годности вакцины от коронавируса «Спутник V» продлены. Теперь для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

«Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве пояснили, что решение было принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.