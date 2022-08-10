news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
10 августа 2022  18:13

Минздрав России продлил сроки годности вакцины «Спутник V»

news_top_970_100

Сроки годности вакцины от коронавируса «Спутник V» продлены. Теперь для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

«Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — сказано в сообщении ведомства. 

В министерстве пояснили, что решение было принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100