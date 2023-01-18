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Ру Тат
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Здоровье
18 января 2023  13:04
Эвелина Киселёва

Минздрав России планирует тиражировать практику РТ по соцподдержке медиков на всю страну

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В Татарстане активно помогают врачам и медицинским сестрам, которые работают на благо жителей. Таким мнением на итоговой коллегии Минздрава РТ поделился первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

«Я бы хотел сказать слова благодарности, Рустам Нургалиевич, лично вам за те меры социальной поддержки, которые реализуются в республике. Вы один из тех регионов, где их палитра крайне разнообразна. Это одна из лучших практик Российской Федерации иметь такое разнообразие мер социальной поддержки и их реализовывать», – заметил он.

По словам Фисенко, это приводит к тому, что в поликлиниках и больницах растет число врачей и медицинских сестер.

«Мы будем способствовать тиражированию ваших практик в других субъектах Российской Федерации», – добавил замминистра.

Он поделился, что каждый год видит улучшения, которые происходят на территории республики.

«Вы планируете – вы реализуете. Это касается ремонта, открытия новых объектов, поставки оборудования и автомобилей. Мне бы хотелось сказать огромное спасибо Минздраву республики Татарстан за то, что реализуете их своевременно», – добавил он.

#минздрав рф #коллегия #соцподдержка
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