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Ру Тат
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29 августа 2021  04:40

Минздрав России отнес школьников к группе особого риска по тяжести коронавируса

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Более 500 тыс. несовершеннолетних, которые заболели Covid-19, — это школьники. Учащиеся находятся в группе особого риска, связанного с частотой контактов и риском развития тяжелой формы инфекции. Об этом сказал замминистра здравоохранения Олег Салагай. 

Он отметил, что большинство российских регионов возобновили профилактические медосмотры обучающихся, приостановленные из-за коронавируса. 

«На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее инфекционист объяснил, как снизить заболеваемость коронавирусом среди детей.

 

#Коронавирус
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