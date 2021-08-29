Минздрав России отнес школьников к группе особого риска по тяжести коронавируса

Более 500 тыс. несовершеннолетних, которые заболели Covid-19, — это школьники. Учащиеся находятся в группе особого риска, связанного с частотой контактов и риском развития тяжелой формы инфекции. Об этом сказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Он отметил, что большинство российских регионов возобновили профилактические медосмотры обучающихся, приостановленные из-за коронавируса.

«На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее инфекционист объяснил, как снизить заболеваемость коронавирусом среди детей.