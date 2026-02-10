Минздрав России одобрил применение вакцины против меланомы. Об этом сообщает РИА Новости.

Препарат под названием «Неовак-РОНЦ» является персонализированной мРНК-вакциной, создаваемой для конкретного пациента на основе его генетического материала. Лекарство будет использоваться в качестве дополнительной терапии у взрослых пациентов с меланомой IIB-IV стадий.

«Новые препараты пока имеют узкие терапевтические показания», – отметили в Минздраве.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцина относится к новому поколению противоопухолевых аппаратов. Тем не менее технология является не панацеей, а лишь одним из новых методов лечения, создаваемых в России.