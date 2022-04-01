Минздрав РФ зарегистрировал назальную вакцину от Covid-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса в виде назального спрея.

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Таким препаратом ревакцинировался Президент России Владимир Путин. О чем он рассказал в ноябре 2021 года на совещании с членами Правительства РФ.

