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Здоровье
1 апреля 2022  19:47

Минздрав РФ зарегистрировал назальную вакцину от Covid-19

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Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса в виде назального спрея. 

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Таким препаратом ревакцинировался Президент России Владимир Путин. О чем он рассказал в ноябре 2021 года на совещании с членами Правительства РФ.
 

#вакцина #коронавирус #минздрав рф
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