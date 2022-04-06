Минздрав РФ зарегистрировал еще одно лекарство от коронавируса на основе молнупиравира

Российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат, предназначенный для лечения коронавируса. Он создан на основе молнупиравира, передает ТАСС.

Из данных государственного реестра лекарственных средств следует, что препарат в форме капсул был зарегистрирован 5 апреля. Производит новое лекарство «Обнинская химико-фармацевтическая компания».

Указано, что препарат применяется для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения взрослых пациентов.

Противопоказаниями к его применению являются: повышенная чувствительность к молнупиравиру или другому компоненту препарата, беременность или ее планирование, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет, следует из инструкции к препарату.

Минздрав уже зарегистрировал «Эсперавир» и «Ковипир», также созданных на основе молнупиравира.

В марте этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по лекарственной терапии COVID‑19, включив в них условную рекомендацию по применению нового противовирусного препарата молнупиравир.