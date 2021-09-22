Минздрав РФ выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России разработало и утвердило новую, 12-ю по счету версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом Codid-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минздрав России утвердил 12-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (Codid-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных», — отметили в министерстве.

В частности, в новых рекомендациях обновлены разделы лабораторной и лучевой диагностики, а также раздел, определяющий методы лечения беременных женщин.

Кроме того, раздел «Патогенетическое лечение» с учетом накопленного специалистами опыта в лечении коронавируса оказался полностью переработан со внесением новых схем лечения лекарственными препаратами.

«Для пациентов со среднетяжелым течением заболевания внесена схема с ингибиторами янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб). Препарат умифеновир („Арбидол“) исключен из схемы лечения пациентов, имеющих факторы риска, с легким течением заболевания в условиях стационара», — пояснили в министерстве.

Минздрав РФ обратил внимание на то, что над каждой версией методических рекомендаций трудятся более 100 российских экспертов различных специальностей, тщательно анализируя данные исследований и опыт применения лекарственных препаратов при лечении Covid-19.