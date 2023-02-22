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Общество 22 февраля 2023 01:10

Минздрав РФ утвердил список рецептурных лекарств для онлайн-продажи

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Министерство здравоохранения России утвердило перечень рецептурных препаратов, разрешенных для онлайн-продажи в рамках пилотного проекта, который будет запущен с 1 марта в Москве, Московской и Белгородской областях. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвержден перечень рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта. Соответствующий приказ Минздрава России зарегистрирован Минюстом», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В список не попали лекарства, которые нужно принимать только под наблюдением врача, а также препараты предметно-количественного учета, сильнодействующие, наркотические или психотропные препараты, на основе этилового спирта

Всего разрешили продавать дистанционно 904 международных непатентованных наименований, это препараты самых разных терапевтических групп. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что онлайн-формат «позволит повысить доступность лекарств для всех категорий граждан, в том числе маломобильных».

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