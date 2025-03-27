Минздрав РФ с 1 сентября изменит правила освидетельствования водителей

С 1 сентября 2025 года Министерство здравоохранения РФ планирует изменить порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный портал нормативных документов.

Проект приказа Минздрава предполагает корректировки правил проведения медицинских осмотров на состояние алкогольного и иного опьянения, а также процедуры оформления соответствующих заключений при предоставлении экстренной медицинской помощи. Например, при оказании срочной помощи участникам ДТП или лицам с признаками интоксикации наркотиками, токсичными веществами либо психотропными препаратами, планируется проводить сбор образцов мочи и крови. Эти биоматериалы будут храниться в течение одной недели для возможного последующего анализа.

Помимо этого, документ предусматривает обновление перечня основных видов наркотиков и психотропных препаратов, подлежащих обязательным химико-токсикологическим исследованиям.

Дополнительно уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медосвидетельствования.