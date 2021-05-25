Минздрав РФ: Россия предлагает ВОЗ оптимизировать преквалификацию вакцин от коронавируса

Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«С целью повышения доступности вакцин РФ поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцины от новой коронавирусной инфекции. Мы предлагаем ВОЗ оптимизировать процедуры преквалификации новых вакцин, препаратов, с целью сокращения сроков рассмотрения заявок», — сказал он на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

В конце 2020 года Индия и ЮАР выступили во Всемирной торговой организации с призывом к странам, производящим вакцины от Covid-19, временно отказаться от интеллектуальной собственности на препараты с учетом масштабов пандемии.

Ранее Президент России Владимир Путин на саммите Группы двадцати (G20) заявил, что Россия готова предоставить свои препараты от коронавируса нуждающимся странам.