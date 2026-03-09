news_header_top
Общество 9 марта 2026 09:30

Минздрав РФ рекомендует одевать медиков в форму разных цветов, в зависимости от должности

В министерстве здравоохранения России рекомендовали сотрудникам больниц использовать шесть разных цветов формы в зависимости от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

Руководящему персоналу рекомендуется надевать фиолетовую форму, врачам – темно-зеленую, а медсестрам и фельдшерам – салатовую. Лавандовый цвет предназначен для санитаров, голубой – для администраторов, а серый – для работников немедицинских служб.

Также Минздрав дал рекомендации по обуви. Подошва должна быть толщиной 2–3 см, чтобы снизить нагрузку на ноги. При этом она должна быть гибкой, прорезиненной и рифленой, чтобы не допускать проскальзывания.

