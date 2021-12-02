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Наука и образование
2 декабря 2021  07:31

Минздрав РФ разрешил клинические испытания лекарства от рака молочной железы

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Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на клиническое исследование инновационного препарата для лечения рака молочной железы. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Это первый в России противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса», — отмечается в сообщении разработчика препарата Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.

Кроме института в разработке участвовали специалисты центра «Вектор» в партнерстве с ООО «Онкостар». 

Препарат сконструирован на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Из генома вируса были вырезаны два участка, которые отвечают за его вирулентность, вместо них были вставлены гены, усиливающие онколитическую активность вируса. 

Доклинические испытания показали, что VV-GMCSF-Lact эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, ищет метастазы и угнетает их рост.

«Препарат может использоваться как в режиме монотерапии, так и комбинации с любыми другими методами лечения», — сказано в сообщении разработчика.

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