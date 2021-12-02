Минздрав РФ разрешил клинические испытания лекарства от рака молочной железы
Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на клиническое исследование инновационного препарата для лечения рака молочной железы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это первый в России противоопухолевый препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса», — отмечается в сообщении разработчика препарата Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.
Кроме института в разработке участвовали специалисты центра «Вектор» в партнерстве с ООО «Онкостар».
Препарат сконструирован на базе рекомбинантного штамма VV-GMCSF-Lact вируса осповакцины. Из генома вируса были вырезаны два участка, которые отвечают за его вирулентность, вместо них были вставлены гены, усиливающие онколитическую активность вируса.
Доклинические испытания показали, что VV-GMCSF-Lact эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, ищет метастазы и угнетает их рост.
«Препарат может использоваться как в режиме монотерапии, так и комбинации с любыми другими методами лечения», — сказано в сообщении разработчика.