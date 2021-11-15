Минздрав России: Разработка лекарства от коронавируса на завершающей стадии

В России разрабатывают препарат, который позволяет прерывать развитие Covid-19 на начальном этапе. Сейчас работа над лекарством находится на завершающей стадии. Об этом ТАСС рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от Covid-19], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — отметил министр.

Мурашко пояснил, что более подробно о препарате расскажет после завершения испытаний. Он добавил, что все лекарства, которыми лечат коронавирусных больных, в наличии есть.

«Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать», — сказал министр.

Он заключил, что в России сделали альтернативный препарат.

Ранее на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут разработаны лекарства от коронавируса.