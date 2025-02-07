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Общество 7 февраля 2025 10:44

Минздрав РФ разработал проект по трудоустройству выпускников медицинских вузов

Минздрав РФ разработал проект, направленный на то, чтобы в систему здравоохранения приходило больше квалифицированных специалистов.

Среди основных предложений: обязательное трудоустройство выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС. Установление штрафов за отказ выпускников медвузов, обучающихся на бюджетных местах, отрабатывать после вузов в медорганизациях.

При этом, как сообщает РИА Новости, выпускник сам будет выбирать как регион пребывания, так и место работы при наличии соответствующих вакансий.

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