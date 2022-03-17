news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
17 марта 2022  21:12

Минздрав РФ предупреждает о звонках мошенников, которые призывают скупать лекарства

news_top_970_100

В последнее время жителям России поступают звонки от мошенников, которые представляются работниками Минздрава. Злоумышленники предупреждают о дефиците лекарств и призывают закупить их на запас.

Будьте бдительны: Минздрав не имеет отношения к подобным звонкам мошенников. Злоумышленники пытаются создать панические настроения и искусственные волнения на рынке.

Ситуация с лекарственным обеспечением в стране стабильная, российские и зарубежные фармкомпании продолжают поставки, а Минздрав следит, чтобы лекарств хватало всем желающим.

#минздрав #Мошенничество
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное