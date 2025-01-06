Минздрав РФ предупредил о мошенничествах с тестированием онковакцины

В России участились случаи мошенничества, связанные с тестированием онковакцины «Энтеромикс». Пациентам приходят приглашения на второй этап клинических исследований, который якобы необходимо оплатить. Об этом в своем телеграм-канале написал гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

По его словам, злоумышленники пишут потенциальным жертвам в Telegram. Сообщения рассылаются якобы от имени самого Каприна и сотрудников национального медицинского исследовательского центра.

«Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», — уточнил он.

Специалист подчеркнул, что участие в испытаниях, а также встречи со специалистами центра являются бесплатными. Сотрудники НМИЦ при этом никогда не пишут и не звонят участникам в соцсетях или мессенджерах.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить наших пациентов от мошенников. Оставайтесь бдительными и проверяйте информацию только через официальные источники», — призвал Каприн.