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Минздрав РФ предупредил о мошенничествах с тестированием онковакцины
В России участились случаи мошенничества, связанные с тестированием онковакцины «Энтеромикс». Пациентам приходят приглашения на второй этап клинических исследований, который якобы необходимо оплатить. Об этом в своем телеграм-канале написал гендиректор НМИЦ радиологии и главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.
По его словам, злоумышленники пишут потенциальным жертвам в Telegram. Сообщения рассылаются якобы от имени самого Каприна и сотрудников национального медицинского исследовательского центра.
«Злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора», — уточнил он.
Специалист подчеркнул, что участие в испытаниях, а также встречи со специалистами центра являются бесплатными. Сотрудники НМИЦ при этом никогда не пишут и не звонят участникам в соцсетях или мессенджерах.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить наших пациентов от мошенников. Оставайтесь бдительными и проверяйте информацию только через официальные источники», — призвал Каприн.
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