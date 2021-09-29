Минздрав РФ предложил разрешить ввоз не зарегистрированных в стране вакцин

Министерство здравоохранения РФ предложило разрешить ввоз не зарегистрированных в России вакцин и лекарств для клиник — участников Московского международного медицинского кластера. В перспективе речь может идти в том числе и о вакцинах от коронавируса Covid-19.

Проект поправок, которые предполагается внести в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Минздрав предполагает, что Правительство издаст отдельный подзаконный акт, который будет регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов Росздравнадзором.

При этом инвесторы должны будут уведомлять фонд международного медицинского кластера о всех побочных и нежелательных эффектах от приема иностранных лекарств у пациентов, а фонд обяжут вести учет этих данных. Кроме того, фонд сможет проводить проверку качества завозимых препаратов в лабораториях России или стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития.

Издание отмечает, что в перспективе клиники кластера смогут распространять в стране зарубежные препараты от коронавируса, причем «спрос на них может оказаться существенным, особенно в случае дальнейших сложностей с признанием вакцины «Спутник V» за рубежом». Ранее руководство клиники «Хадасса Москва» планировало договориться о поставках вакцин Pfizer / BioNTech и Moderna.

В России сейчас зарегистрированы пять вакцин от Covid-19. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра имени Чумакова. Неоднократно призывал сограждан прививаться Президент РФ Владимир Путин.

Московский международный медицинский кластер был создан на территории «Сколково» в 2015 году. Сейчас там работают два корпуса израильской клиники «Хадасса». В перспективе должны открыться французский реабилитационный центр и подразделение университетского госпиталя Страсбурга.