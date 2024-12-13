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Минздрав РФ предложил ограничить продажу самогонных аппаратов
Минздрав России намерен подготовить предложения по введению ограничений на розничную продажу самогонных аппаратов в рамках выполнения плана по снижению уровня употребления алкоголя, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Па данным Минздрава, планируется разработка предложений по регулированию оборота самогонных аппаратов, включая введение ограничений на их розничную продажу в зависимости от мощности устройств, полный запрет на дистанционную торговлю такими аппаратами, а также на рекламу и продвижение данной продукции.
Ранее стало известно, что российское правительство одобрило комплекс мер для реализации стратегии по сокращению потребления алкогольной продукции до 2030 года. «Основная цель концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность», – указывается в сообщении.
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