Минздрав РФ поддержал идею писать о вреде алкоголя на бутылках

Минздрав РФ поддержал инициативу о нанесении на бутылках алкогольной продукции информации о ежегодном количестве смертей, заболеваний и увольнений, связанных с ее употреблением. Об этом говорится в официальном ответе ведомства, который оказался в распоряжении РИА Новости.

Отметим, что 11 ноября депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Предложение предполагает размещение на этикетках алкоголя статистических данных о его негативных последствиях для здоровья.

В ответе ведомства, подписанном заместителем министра Евгенией Котовой, отмечается, что подобные меры могут способствовать укреплению общественного здоровья и снижению потребления алкоголя. Однако Минздрав подчеркнул, что простое указание числа смертей на этикетках «не отразит реальную тяжелую ситуацию и может ввести в заблуждение относительно масштаба проблемы».

Министерство заявило, что внедрение элементов маркировки возможно лишь при условии обеспечения достоверности, сопоставимости и полноты статистических данных.