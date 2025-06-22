Минздрав РФ планирует закупать беспилотники для оказания медпомощи

Минздрав России протестировал использование дронов для доставки лекарств и медицинских анализов.

Министр Михаил Мурашко на ПМЭФ заявил, что технология уже прошла первые испытания и показала хорошие результаты. В будущем ведомство планирует закупку беспилотников, но сначала нужно рассчитать «цену полетного времени и цену услуги». Его слова приводит ТАСС.

«Мы рассматривали [применение], в том числе если какое-то ДТП на большом удалении, где, скажем, беспилотная авиация может доставить какой-либо препарат или инструкцию быстрее, чем машина скорой помощи, то это тоже перспективное направление. Мы этим вопросом занимаемся», – сказал министр.