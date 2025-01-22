Минздрав РФ отметил Татарстан за выполнение всех показателей нацпроекта «Здравоохранение»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан добился значительных успехов в выполнении показателей национального проекта «Здравоохранение». Об этом на коллегии Минздрава РТ сообщил директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Иван Деев.

«С точки зрения федерального Минздрава Татарстан находится на передовых позициях по большинству направлений. В регионе сделано очень много. Достижение показателей национального проекта, который заканчивается на данный момент, на сегодняшний день составляет 100%. Немногие субъекты Российской Федерации могут показать такую цифру», – отметил он.

Иван Деев обратил внимание на значительные преобразования в системе здравоохранения республики. Они включают открытие новых медицинских учреждений, проведение ремонтных работ, работу автотранспорта и мобильных комплексов, решение кадровых вопросов, а также внедрение и разработку современных технологий.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.