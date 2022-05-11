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Ру Тат
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Здоровье
11 мая 2022  03:24

Минздрав: Резолюция ВОЗ не повлияет на оказание медпомощи в России

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Принятие резолюции ВОЗ не повлияет на оказание медицинской помощи и обеспечение лекарствами в России. Об этом заявил помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

Во вторник Европейский региональный комитет всемирной организации принял резолюцию — она предлагает рассмотреть возможности переноса московского офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями за пределы страны.

«Принятие резолюции не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение граждан в РФ», — рассказал Кузнецов. 

По его словам, данное решение также не повлияет на ход научных исследований и гуманитарную деятельность, осуществляемую Россией. 

Кузнецов заявил, что принятая резолюция носит исключительно политический характер. Пункты, заложенные в документе, направлены на разрушение сотрудничества в области здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ.

Он также добавил, что резолюция противоречит конституции всемирной организации и задачам, стоящим перед ней, передает РИА Новости.

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