Минздрав: Резолюция ВОЗ не повлияет на оказание медпомощи в России

Принятие резолюции ВОЗ не повлияет на оказание медицинской помощи и обеспечение лекарствами в России. Об этом заявил помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

Во вторник Европейский региональный комитет всемирной организации принял резолюцию — она предлагает рассмотреть возможности переноса московского офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями за пределы страны.

«Принятие резолюции не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение граждан в РФ», — рассказал Кузнецов.

По его словам, данное решение также не повлияет на ход научных исследований и гуманитарную деятельность, осуществляемую Россией.

Кузнецов заявил, что принятая резолюция носит исключительно политический характер. Пункты, заложенные в документе, направлены на разрушение сотрудничества в области здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ.

Он также добавил, что резолюция противоречит конституции всемирной организации и задачам, стоящим перед ней, передает РИА Новости.