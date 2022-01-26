Минздрав разрешил обращение препарата «Эвушелд» от AstraZeneca

В России на время пандемии разрешено обращение препарата от Covid-19 «Эвушелд» компании AstraZeneca. Информация появилась в реестре решений об обращении лекарственных препаратов.

«Реестр решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии: торговое наименование — „Эвушелд, МНН — Тиксагевимаб + Цилгавимаб“», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Кабмин выделил свыше 20 млрд рублей на приобретение препаратов для Covid-пациентов. В том числе 15 млрд рублей направят на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах.