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Ру Тат
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Здоровье
26 января 2022  17:18

Минздрав разрешил обращение препарата «Эвушелд» от AstraZeneca

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В России на время пандемии разрешено обращение препарата от Covid-19 «Эвушелд» компании AstraZeneca. Информация появилась в реестре решений об обращении лекарственных препаратов.

«Реестр решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии: торговое наименование — „Эвушелд, МНН — Тиксагевимаб + Цилгавимаб“», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что Кабмин выделил свыше 20 млрд рублей на приобретение препаратов для Covid-пациентов. В том числе 15 млрд рублей направят на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах.

#коронавирус #минздрав
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