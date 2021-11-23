Минздрав предлагает новые правила для выявления наркозависимых среди водителей

Министерство здравоохранения РФ подготовило новые правила проверки водителей на наркотики. Предлагается проводить лабораторные исследования для групп риска, куда попадают «водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств», сообщает «Коммерсантъ».

На исследование будут направлять водителей, у которых нарколог заметит следы уколов, повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, «эмоциональную неустойчивость» или другие признаки наркологических расстройств. При этом одновременно должно быть выявлено три признака употребления наркотиков.Также проверят и водителей, которым возвращают удостоверение после истечения срока лишения прав.

Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей еще в 2019 году. На хронический алкоголизм кандидатов планировали проверять с помощью дорогостоящих CDT-тестов. Но от них решили отказаться.